Mercoledì 10 Gennaio 2018, Temple Rumble è un nuovo gioco arcade 2D ambientato in un mondo dove tutti “vivevano” in armonia con la natura e tutte le altre creature, fino a quando l’armonia è stata spezzata con conseguenze a dir poco devastanti!

Il vulcano dell’isola infatti ha iniziato ad eruttare, e per far ritornare alla normalità le cose dovrete ritrovare un potentissimo totem magico e rimetterlo il prima possibile nel tempio della giungla.

Dovrete quindi esplorare le fantastiche regioni del mondo del gioco, evitare o combattere nemici casuali, volare sopra gli ostacoli e trappole, scoprire e utilizzare svariati potenziamenti e raccogliere noci di cocco per accumulare punti esperienza e monete (utili per ritornare in vita, cambiare personaggio e sbloccare nuovi livelli e regioni).

Saper utilizzare al meglio tutti e tre i personaggi vi permetterà di raggiungere l’obiettivo finale del gioco. Spetta a voi scoprire tutte le capacità e i super poteri di Afroball, Teresita e Polpetta!