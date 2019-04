Mercoledì 10 Aprile 2019, Fino agli anni ’60, per la verità, i depliant erano un po’ più chiari. Poi, l’esplosione di massa del fenomeno Stonehenge dovette consigliare una robusta censura. Il fatto è che il mistero di questa mitica costruzione si gioca tutto in pochi millimetri. Per essere un osservatorio astronomico preistorico, le pietre devono puntare con precisione matematica al primo sole d’estate, devono riprodurre alla perfezione le costellazioni celesti, devono seguire a intervalli implacabili di 46 mesi le evoluzioni lunari. Un’intera nuova scienza, la “archeometria”, ha calcolato all’infinito i dettagli di Stonehenge.