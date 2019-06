- Il sondaggio realizzato dall’istituto tecnè e pubblicato il 6 giugno 2019, indaga le intenzioni di voto in Italia dopo undici giorni dalle Elezioni Europee. Del campione di 1000 intervistati hanno dichiarato il voto il 58%, mentre il 48% si è astenuto o si è mostrato incerto. Area di governo Per quanto riguarda i partiti che formano l’attuale alleanza di Governo raggiungo

07 giu - politigraph.altervista.org (Politigraph)

- Dopo le Elezioni Europee del 26 maggio scorso sono risultati cambiati gli equilibri politici in Italia rispetto alle Politiche del 4 marzo del 2018. In particolare il MoVimento 5 Stelle, primo partito in Italia alle Politiche, è risultato il terzo per numero di consensi superato dalla Lega e dal Partito Democratico. Vista questa situazione...