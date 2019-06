Venerdì 21 Giugno 2019, La decisione di Anpi di chiedere lo scioglimento di Casapound, dimostra una volta di più l'incapacità della sinistra di leggere la realtà. Il problema non è infatti il neofascismo, fenomeno certamente da monitorare con attenzione ma non ancora allarmante, bensì Salvini e il salvinismo, la cultura che si porta dietro, la sua capacità di blandire le caratteristiche peggiori degli italiani, di parlare alla loro pancia e cambiare posizione e opinione a seconda del vento. Che poi in Italia non esista una destra demnocratica, dichiaratamente antifascista, come in altri apesi europei, è un dato fatto incontrovertibile.