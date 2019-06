Venerdì 28 Giugno 2019, MediterrAnima.Cali' racconta Chinnici è il libro ideale per tutti gli appassionati di poesia e pittura. In questa orginale silloge poetica, edita dalla casa editrice Kimerik nel 2018, le pennellate corpose e calde dell'artista siciliano Lorenzo Chinnici si amalgamano armoniosamente alla penna del suo conterraneo, il poeta milazzese Vincenzo Cali', reduce da diversi riconoscimenti, tra cui premio A.S.A.S di Messina per la sezione "poesia eidta" e "Impavidarte" di Nicosia. L'opera racconta la Sicilia di un tempo facendo riscoprire al lettore atmosfere e sapori antichi attraverso versi essenziali, privi di retorica che Cali' sembra far sgorgare direttamente dai colori utilizzati per i dipinti di Chinnici.