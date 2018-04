Domenica 22 Aprile 2018, Applicazione android per vedere canali tv di tutto il mondo gratis



Ritorniamo a parlare di applicazioni per la visione di contenuti tv , oggi vogliamo segnalarvi Tvingo Plus una nuova app completamente gratuita e disponibile su google playstore che permette la visione di canali da tutto il mondo italia compresa.

TVingo Plus si presenta con una grafica intuitiva ed un’interfaccia molto curata rispetto alle app concorrenti e si va ad aggiungere alla nostra lista di applicazioni per guardare la tv su android