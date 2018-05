- Immaginate di fare il vostro passaggio in taxi nella parte meridionale di una delle principali città stato dell'Asia, mentre vi state spostando dall'aeroporto internazionale al vostro hotel, svettante punto di riferimento con vista sui Gardens by the Bay: tre torri rettangolari, con una grande pisc

15 feb - proversi.it (iproversi)

continua qui: metoo molestie weinstein



- A partire dallo scandalo scoppiato negli Stati Uniti con il “caso Weinstein” e propagatosi fino in Europa, le molestie, da tabù, sono diventate un tema caldo. Le molestie sessuali non si configurano come reato, ma si collocano al confine tra la “molestia” e la “violenza sessuale”. I mass me