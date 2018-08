Sabato 11 Agosto 2018, In queste sere di agosto le stelle cadenti ci lasciano con il naso all'insù nella speranza di poter esprimere qualche desiderio, ma cosa sono in realtà le stelle cadenti?

Non sono di certo stelle ma corpi estranei che entrano in contatto con l'atmosfera ad altissima velocità.

Per secoli l'uomo si è domandato cosa fossero le stelle cadenti, oggi la scienza ci spiega con esattezza da dove vengono, cosa sono, dando forse ancora più fascino a questo fenomeno così particolare che caratterizza le nostre serate estive