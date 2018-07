Martedì 24 Luglio 2018, In questo preciso istante all'interno del nostro corpo, letterali miliardi di minuscole macchine stanno compiendo il loro lavoro quotidiano, assolvendo alla miriade di compiti richiesti per garantire la nostra sopravvivenza. E nessuno, tra questi, è basilare e importante quanto quello dell'auto-replicazione delle cellule superstiti, allo scopo di sostituire tutta la materia biologica che continuamente muore, si disgrega e finisce per essere riassorbita dalla circolazione sanguigna. Ma cosa fa di un globulo rosso, un globulo rosso? E in quali aspetti differiscono i mattoni componenti l'endotelio dei vasi sanguigni, ad esempio, da quelli usati all'interno del fegato, della milza o dell'intestino? Sono molti anni che cerchiamo di comprenderlo, attraverso osservazioni che vanno al di la del microscopico. Il che è per certi versi sorprendente, quando si considera che ogni cellula viene fornita completa di istruzioni straordinariamente precise. Quelle prodotte dall'interazione del proprio codice unico coi ribosomi, ovvero la lunga e sottile stringa nel nucleo (circa due metri per ciascuna cellula per due nanometri di larghezza) continuamente replicata, che prende il nome di acido desossiribonucleico, comunemente abbreviata con l'acronimo di DNA. Come gli altri campi di studio che trattano l'infinitamente piccolo, tuttavia, il nostro proposito non specialistico di comprendere ciò di cui stiamo parlando resta condizionato da un fondamentale problema: l'impossibilità di visualizzare attraverso la semplice immaginazione qualcosa di tanto piccolo e complesso. A meno di fare ricorso ad artifici non proprio credibili, per non dire del tutto irreali. Pensate al modello dell'atomo di Bohr, che rappresenta l'unita più piccola della materia come una sorta di planetoide, circondato da satelliti/elettroni in continua rotazione...Un'immagine che potrà risultare utile per l'analisi teorica dei fatti. Nessuno, tuttavia, pensa davvero...