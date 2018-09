Domenica 16 Settembre 2018, BRICO, la grande catena di distribuzione di prodotti per il bricolage, ha iniziato una nuova selezione valida anche per chi non ha esperienza. Brico conta solo in Italia più di 70 punti vendita e oltre 2000 dipendenti, assunti sia tramite ricerca diretta che attraverso stage aziendali. Al momento le offerte di lavoro indette da Brico riguardano la ricerca delle seguenti figure professionali: Allievo Capo Settore relazione Cliente per le sedi della Toscana, Merate e Mantova la Favorita. La nuova risorsa si occuperà di: elaborare strategie e obiettivi di vendita, grazie alla sua conoscenza della comunità locale; curare i rapporti con i clienti, attraverso diversi canali; realizzare iniziative ed eventi locali a favore del cliente.

