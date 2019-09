Domenica 08 Settembre 2019, BRASILE, PRODEZZA DA CALCIO D'ANGOLO, LEANDRO CARVALHO SEGNA UN GOL CON LA TRIVELA: lo chiamano "Gol Olimpico", ovvero l’arte di segnare direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo. Il primo a riuscirvi nel lontanissimo 1924 fu l’argentino Cesareo Onzari, colpo ripetuto nella storia del calcio da numerosi esponenti in tutto il mondo. L’ultimo a cimentarsi nel gol da corner è stato Leandro Carvalho, prodezza che qualcuno candida già al Puskas Award: è accaduto al minuto 92 di Corinthians-Ceará, match valido per la 18^ giornata del Brasileirão e archiviato proprio dalla magia dell’ala 24enne entrata nella ripresa.

