Mercoledì 02 Gennaio 2019, Il 2018 è stato un anno speciale per il nostro Cristiano Ronaldo. Un anno pieno di tutto. Speriamo che il 2019 possa riservare a lui e anche a noi tanta felicità e tante risate. Video dei Tossicodipendenti con i Parastinchi. Tossicodipendenti con i parastinchi è una pagina comica che tratta vari argomenti tra cui quello del mondo del calcio, a cui fa riferimento il nome. Satira calcistica e molto altro. Ciò che si cerca di fare con i ''doppiaggicoatti'' è quello di rendere le star del calcio, semplici e ''umili'' personaggi. Tutto si impervia di romanità e quotidianità, trattando temi di attualità nel modo più semplice possibile. Lo scopo principale della pagina è quello di regalare un sorriso giornaliero a chi segue questo progetto un po' pazzo. Calcio e non solo. Siamo tutti dipendenti da un qualcosa che ci fa del male: relazioni, sentimenti, denaro, televisione, il calcio, i vizi. Siamo tutti dei tossicodipendenti. Con o senza parastinchi. Gestita da Andrea Mamone, 23 anni, Roma.

Cristiano Ronaldo: l'arrivo a Bergamo e in partita contro l'Atalanta (juventus bergamo) 28 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - La Juventus interrompe a Bergamo la striscia di vittorie esterne consecutive in campionato, pari a otto, ma non l’imbattibilità. Il Boxing Day all’italiana infatti regala una mezza sorpresa all’Azzurri d’Italia, dove la squadra di Gasperini sfiora l’impresa contro i bianconeri, privi dall’inizio per la prima volta in campionato di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato tenuto in panchina da All continua qui: juventus bergamo

Allegri: "Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina..." - VIDEO (allegri juventus) 26 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - "Cristiano Ronaldo a Bergamo viene a disposizione in panchina con me. Per la prima volta vedremo la partita insieme dalla panchina. Sono molto contento di quello che sta facendo come tutti. Tra l'altro leggevo un po' di statistiche. Quest'anno è la miglior annata come sua partenza a livello di gol e a livello di numeri. Però lui bisogna averlo al top a marzo dove entra in ballo la Champions e dov continua qui: allegri juventus

Max Allegri e Cristiano Ronaldo a Natale - VIDEO (allegri natale) 21 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - Max Allegri e Cristiano Ronaldo si scambiano i regali sotto l'albero ma qualcosa non va come avrebbero desiderato. Scritto da Simone Cutri. Riprese e Montaggio a cura di Shottime Productions. Simpatica e divertente parodia tra il sosia di Massimiliano Allegri e il sosia di Cristiano Ronaldo. Ragazzi questa parodia non vuole offendere nessuno e solo per scherzare. Sono sportivo e ci tengo a farvi continua qui: allegri natale

Il Calcio di Ieri vs Il Calcio di Oggi - Gli Autogol (gli autogol ridere) 20 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - Il televideo, le partite alla radio, il Processo di Biscardi, Novantesimo Minuto, Ronaldo, Batistuta, Del Piero Totti... Com\'è cambiato il calcio in questi anni? Gli Autogol ce lo spiegano in questo video. Gli Autogol sono un trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci, e Alessandro Trolli detto ‘Rollo’. Dopo essersi conosciuti sui banchi di scuola, fondano nel 2006 un gruppo comic continua qui: gli autogol ridere

Mario Balotelli Ancora Contro Cristiano Ronaldo (nel video il gesto di CR7 che Balotelli ha criticato sui social) (balotelli social) 17 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - Mario Balotelli torna a pungere Cristiano Ronaldo sui social. Sabato sera l'attaccante del Nizza aveva criticato il gesto di Cristiano Ronaldo dopo il rigore segnato al Torino, quando il portoghese nell'esultanza aveva provocato il portiere avversario Ichazo ed era stato ammonito. "Se l'avessi fatto io ciaaaaoooo!", era stato il post di SuperMario che aveva fatto subito clamore in rete, scatenand continua qui: balotelli social

Riuscirà Ronaldo a battere il record di Higuaín? Serie A, le curiosità sulla 16ª giornata. (serie a higuain) 15 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - Riuscirà Cristiano Ronaldo a segnare il suo sesto gol consecutivo fuori casa, e battere il record di Higuain? Può davvero aiutare la Juve a vincere il Derby Della Mole? Squadre in campo per la 16/a giornata della Serie A 2018/19! Le curiosità delle partite in programma in questo turno. La sedicesima giornata del campionato di Serie A inizia oggi con due anticipi. Il primo si gioca alle 18 allo st continua qui: serie a higuain

spagna - VIDEO: Rissa a bordo campo tra genitori. I due papa' se le danno mentre i figli giocano una partita di calcio giovanile. (sport rissa spagna) 18 gen - thesocialvideos.blogspot.it (mikparma) - Rissa tra genitori nel corso di una partita di calcio giovanile.\r

E\' accaduto nello stadio municipale \"Pablo Hernandez\" di Telde (Gran Canaria) mentre si stava tenendo il match UD Telde – UD continua qui: sport rissa spagna

