Lunedì 06 Maggio 2019, Milan e Bologna chiuderanno stasera alle 20.30 il programma della 35ª giornata di Serie A. I rossoneri stanno attraversando il momento peggiore della loro stagione e nelle ultime sette uscite di campionato sono riusciti a battere solo la Lazio. Dopo aver inanellato dieci risultati utili consecutivi tra dicembre e marzo, la formazione di Gattuso, dopo la sconfitta nel derby, non è più riuscita a rialzarsi perdendo punti e posizioni in classifica. Nonostante ciò, però, Piatek e compagni potrebbero rientrare in corsa per un posto in Champions vincendo stasera e approfittando dei pareggi dell'Inter a Udine e della Roma a Genova. Di fronte il Bologna, una delle squadre più in forma del campionato. Da quando Sinisa Mihajlovic siede sulla panchina rossoblù la stagione dei felsinei e completamente cambiata, la squadra ha ritrovato fiducia nei propri mezzi e sono iniziati ad arrivare anche i risultati