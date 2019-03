- ITALIA - FINLANDIA 2-0 GOL E HIGHLIGHTS: a Udine gli azzurri di Mancini debuttano con un bel successo nel girone di qualificazione per l'accesso alla fase finale di Euro 2020. Risultato sbloccato da Barella con un tiro dalla distanza deviato da Vaisanen, nella ripresa raddoppia il classe 2000 Kean. Quagliarella entra e sfiora per due volte la rete. 7' Barella, 74' Kean ITALIA (4-3-3): Donnarumma;

- L'ALLENAMENTO DEGLI AZZURRI VERSO ITALIA-FINLANDIA: cresce l’attesa a Udine per Italia-Finlandia che sabato prossimo inaugurerà il cammino degli azzurri verso gli Europei 2020. I biglietti venduti sono già oltre 18.000 con le curve al completo già da qualche giorno e i distinti in corso di esaurimento. I tifosi finlandesi annunciati sono circa 750. La partita di sabato sarà diretta dall'arbitro i

- MANCINI "INIZIARE SUBITO BENE CON LA FINLANDIA": la sintesi della conferenza stampa del ct della Nazionale in vista della prima partita di qualificazione ad EURO 2020, in programma sabato 23 marzo alle 20.45 a Udine contro la Finlandia. "Oggi ci ritroviamo dopo un po’ di tempo, abbiamo fatto solo uno stage di un giorno tre settimane fa. Adesso ci aspettano partite molto importanti ed io sono fidu

- ITALIA - THAILANDIA 4-1 GOL E HIGHLIGHTS: l'Italia mette a segno un doppio colpo: batte la Thailandia 4-1 e, chiuso il girone a punteggio pieno, conquista per il secondo anno consecutivo la finale della Cyprus Cup. Dopo il 5-0 rifilato al Messico e il 3-0 all'Ungheria, le Azzurre segnano altre quattro reti, per un totale di dodici gol realizzati ed uno solo subito, quello che porta la firma nella

- MANCINI "SIAMO UNA SQUADRA FORTE DOBBIAMO RISALIRE IL RANKING": Mancini punta in alto. "L’Italia deve cercare di vincerle tutte, siamo una squadra forte, che migliora di partita in partita, e lo ha fatto molto negli ultimi sei mesi - ha ricordato - Dobbiamo anche risalire il ranking perché l’Italia al 18^-19^ posto non ci sta bene. Abbiamo giocatori bravi in attacco, anche se abbiamo fatto pochi