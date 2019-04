- Il Parma riparte con una vittoria: alla Dacia Arena segnano Inglese su rigore e Gervinho con una irresistibile discesa solitaria in contropiede. Inutile il provvisorio pari di Okaka, tornato al gol in Serie A. 11' rig. Inglese (P), 50' Okaka (U), 68' Gervinho (P) UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Behrami, De Paul, D'Alessandro (87' Balic); Okaka (74' Machis),

08 gen - guarda-il-video.blogspot.com (miguel)

continua qui: juventus



- Juve dieci e lode, sempre più unica in Europa e sempre più prima in Italia. Dieci vinte su dieci in stagione che sono otto su otto in campionato. Momentaneo +9 sulla prima inseguitrice e una sensazione, netta, che difficilmente qualcuno ricucirà a fermarli. Di certo non c’è riuscita l’Udinese, in affanno dal primo all’ultimo minuto nonostante due occasioni con Barak (palo scheggiato) e Lasagna (s