Lunedì 10 Dicembre 2018, L'occasione era ghiotta, per avvicinare l'Inter da una parte e per distanziare la Lazio dall'altra. Di fronte un Torino in piena corsa per l'Europa League, una squadra che non perdeva da 9 gare in trasferta e in ottime condizioni di forma. Finisce 0-0 a San Siro un confronto tra due squadre che hanno dato vita a una partita divertente, con diverse occasioni da gol nonostante il risultato finale senza reti. Il Milan, con l'emergenza infortunati, ha saputo fare di necessità virtù, soprattutto in difesa e a centrocampo, Higuain tornato in attacco non è riuscito a incidere più di tanto nel match fondamentalmente per due motivi: 1- per condizioni di forma non ancora ottimali dopo il problema alla schiena, 2- per una voglia smisurata di risolvere da sé la partita. Il solito, generosissimo Cutrone non è bastato al Milan per dare incisività a un reparto che è orfano della vivacità di Bonaventura o delle invenzioni di Calhanoglu non ancora capace di dare la necessaria fantasia alla manovra offensiva del Milan.