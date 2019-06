Venerdì 28 Giugno 2019, Ostuni la bellissima città bianca, non è solo meta di turisti da ogni dove, passeggiando per il centro storico in piena estate, vi può capitare di sentire un ticchetio e di scorgere avvicinandovi una vecchietta che picchietta su un tagliere con un sasso levigato, trovato magari nella vicina spiaggia di Campo Marino, ciò che rimane delle fave fresche, in modo da essiccarle e tenerle pronte per la stagione invernale.

Le fave sono un legume molto diffuso ed usato in Puglia ed in particolare nella provincia di Brindisi. Fa parte della tradizione e pur essendo un piatto povero, per alcuni considerato una prelibatezza, è sorprendente come questo legume riesca a sposarsi perfettamente con tanti altri alimenti.

Eccovi la ricetta originale..