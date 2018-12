Sabato 15 Dicembre 2018, Riuscirà Cristiano Ronaldo a segnare il suo sesto gol consecutivo fuori casa, e battere il record di Higuain? Può davvero aiutare la Juve a vincere il Derby Della Mole? Squadre in campo per la 16/a giornata della Serie A 2018/19! Le curiosità delle partite in programma in questo turno. La sedicesima giornata del campionato di Serie A inizia oggi con due anticipi. Il primo si gioca alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra Inter e Udinese mentre il secondo è il “derby” di Torino, in programma alle 20.30 allo Stadio Olimpico. La sedicesima giornata si giocherà fino a martedì. Domani sono previste sei partite, da Spal-Chievo delle 12.30 a Roma-Genoa delle 20.30. Il posticipo del lunedì sarà Atalanta-Lazio mentre quello del martedì, che chiuderà il turno, lo giocheranno Bologna e Milan.