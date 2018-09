Domenica 02 Settembre 2018, Il Torino è imbattuto nelle ultime 10 partite di Serie A contro la SPAL: 6 vittorie e quattro pareggi per i granata, che hanno tenuto la porta inviolata 7 volte nel parziale.



Il Torino ha vinto tutte le ultime nove sfide interne nel massimo campionato contro la SPAL, incassando solo cinque gol nel parziale.



L’ultima volta che il Torino non ha registrato vittorie in nessuna delle prime tre partite stagionali di Serie A era il 2014/15 – in quell’occasione un pareggio e due sconfitte per i granata.



Mai nella sua storia in Serie A, la SPAL ha vinto tutte le prime tre sfide stagionali – inoltre i ferraresi non hanno mai tenuto la porta inviolata nelle prime tre uscite di campionato.