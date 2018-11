- Il cioccolato è ormai considerato, anche da parte della scienza, come l'alimento afrodisiaco per eccelenza. Il cioccolato infatti contiene delle sostanze in grado di provocare piacere e voglia sessuale quando viene assunto.

25 lug - www.jacoporanieri.com (Zarlock)

continua qui: geofisica geologia terra



- Daniel P. Lathrop è l'uomo che, da un periodo di quasi 10 anni, compare di tanto in tanto sulle riviste e pubblicazioni scientifiche per parlare dello stesso identico esperimento. Non per confermare che l'operazione sia riuscita, oppure l'esatto contrario: in effetti, la sfera di sodio fuso del lab