Mercoledì 04 Settembre 2019, TUTTI I GOL DELLA SECONDA GIORNATA DI SERIE A: pioggia di gol nelle sette partite di domenica scorsa, seconda giornata di Serie A. Dopo l'incredibile successo della Juventus sul Napoli per 4-3 nell'anticipo di sabato sera, grazie all'autogol di Koulibaly nel recupero, le vittorie del Milan sul Brescia per 1-0, sempre sabato, e del Bologna venerdì nella sfida tutta emiliana contro la Spal, si è chiuso il turno con le restanti sette sfide di campionato. Alle 18 il derby della capitale, tra Lazio e Roma, è finito 1-1. Al gol di Kolarov su rigore, per i giallorossi nel primo tempo, è arrivata la risposta di Luis Alberto, nel secondo. Sfida molto aperta e ricca di occasioni, sbloccata al 17' dalla Roma con il penalty per mano di Milinkovic-Savic in area. La reazione della Lazio sfocia nei pali di Immobile e Correa.