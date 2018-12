Domenica 09 Dicembre 2018, guarda ora cb01 film Bumblebee film streaming altadefinizione

E' il 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie, alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale Maggiolino giallo.

Genre: Avventura, Azione, Fantascienza



Director: Travis Knight



Actors: Abby Quinn, Gracie Dzienny, Hailee Steinfeld, Jason Ian Drucker, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Kenneth Choi, Pamela Adlon, Rachel Crow, Ricardo Hoyos



Duration: 114



Quality: HD



Release: 2018



